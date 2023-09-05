7 مصابين في حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الدوار بالبحيرة

أصيب منذ قليل 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق "كفر الدوار - أبو المطامير "بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب دراجة نارية بمركز كفر الدوار

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة 7 أشخاص مصابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق كفر الدوار أبو المطامير بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.

تحديد هوية المصابين فى الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "بلتاجي شعبان بلتاجي، 28سنة، محمود محمد محروس، 35 سنة، جمعه بلتاجي السيد، 39 سنة، عادل رمضان أبو رحيم، 39 سنة، كرم شعبان بلتاجي، 30 سنة،علي مسعود علي، 33 سنة، شريف علي حسين، 50 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون مركز كفر الدوار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في كفر الدوار لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس إصابة ٥ أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.