الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 مصابين في حادث انقلاب دراجة نارية بكفر الدوار بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أصيب منذ قليل 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق "كفر الدوار - أبو المطامير "بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

انقلاب دراجة نارية بمركز كفر الدوار

 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال مستشفى الشاملة 7 أشخاص مصابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم  إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق كفر الدوار أبو المطامير بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها. 

 

تحديد هوية المصابين فى الحادث 

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "بلتاجي شعبان بلتاجي،  28سنة، محمود محمد محروس، 35 سنة، جمعه بلتاجي السيد، 39 سنة،  عادل رمضان أبو رحيم، 39 سنة، كرم شعبان بلتاجي، 30 سنة،علي مسعود علي، 33 سنة، شريف علي حسين،  50 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون مركز كفر الدوار.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في كفر الدوار لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي. 

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس إصابة ٥ أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

إصابة 7 أشخاص مركز كفر الدوار محافظة البحيرة 7مصابين محمود هويدى

مواد متعلقة

جنايات دمنهور تصدر حكما بالإعدام لمزارع قتل جاره في البحيرة

ضبط 3 أطنان مكرونة وأعلاف داخل مصنعين بدون ترخيص بالبحيرة

"مراقبة الأغذية" بالبحيرة توجه ضربات مدوية لمعدومى الضمير

وكيل "صحة البحيرة" يفتتح دورة الأبحاث الإكلينيكية

رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد وإنهاء أعمال الصيانة بمدارس البحيرة

إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوى وادى النطرون

تقديم 649 ألف خدمة طبية مجانية خلال مبادرة "100 يوم صحة" فى البحيرة

إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مادة غريبة تثير القلق في زفتى تسبب اختناقا ونفوقا للماشية

الجنايات تحيل قاتل شقيقته وزوجها وحرق جثتهما في الجيزة للمفتي

بعد استغاثة نجلاء فتحى.. "سارقو النحاس الأصفر" يطاردون مشروع "عاش هنا" بالمحافظات

بعد رحيله تاركًا نحو 2 مليار دولار.. ما مصير ثروة محمد الفايد؟

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين