إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوى وادى النطرون

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي باتجاه القاهرة، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها.

إخطار بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى بدئرة المركز، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادي النطرون العام لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من الفحص إصابة كل من إبراهيم م س 40 سنة مقيم بمدينة الزقازيق، أحمد ال م، مقيم مدينة العالمين، زياد م ك، ١٣سنة، مقيم بناحية محافظه الغربية، عمار ه ال، 16 سنة مقيم بناحية محافظه الغربية، محمد ا ح، 19 سنة، عمر ا و، 17 سنة مقيم بناحية محافظة الغربية، أحمد ع ي، 18سنة، أنس م ا، 20 سنة مقيم بناحية محافظه الغربية، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.