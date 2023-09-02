مصرع شاب وإصابة 4 في حادثي سير بالبحيرة

لقى شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، بينما أصيب 4 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادثين منفصلين بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادي النطرون العام، وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار طارق الجندي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطار بمصنع شاب

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوفاة شاب في مصنع، حيث تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى العام جثة شاب ادعاء حدوث حادث عبور مشاة بالطريق الصحراوي بدائرة المركز. وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبيَّنَ مصرع "بخيت محارب محمد"، 20 سنة، مقيم بناحية محافظة قنا. وتبيَّنَ أنه أثناء عبور المجني عليه الطريق الصحراوي بنطاق المركز، صدمته سيارة مسرعة. وتم تحرير محاضر وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.