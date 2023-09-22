تفاصيل مصرع زوجة وإصابة الزوج وابنتيه في حادث بالمنوفية

استقبل مستشفى الباجور العام التابع لمحافظة المنوفية، 3 مصابين وحالة وفاة جميعهم من أسرة واحدة، إثر انقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها على طريق “سمان الفرعونية” بمركز أشمون، وتم نقلهم جميعا للمستشفى لاتخاذ اللازم حيال المصابين والمتوفاة.

ترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق “سمان الفرعونية”، وتسبب في إصابة أب وابنتيه ووفاة الأم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع أم وإصابة الأب والأبناء في حادث بالمنوفية

وعلى الفور، انتقلت قة من مركز شرطة الباجور لموقع الحادث، وتبين لهم مصرع سيدة تدعى منال علي عبد العاطي تبلغ من العمر 45 عاما ومقيمة قرية “الفرعونية”، كما تبين إصابة كلا من الزوج ويدعى عبد القوي شعبان محمود يبلغ من العمر48 عام بإصابات خطيرة.

كما أصيب كلا من الطفلة رحمه عبد القوي شعبان البالغة من العمر 7 سنوات، وإصابة الطفلة هنا عبد القوي شعبان 5 سنوات، وجميعهم مقيمين قرية الفرعونية التابعه لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

دماء وحلوى على الطريق الإقليمي بعد انقلاب دراجة بخارية بأسرة كاملة

وأكد أحد شهود عيان الحادث، أن الأسره بالكامل كانت تستقل دراجة نارية، والأم تحمل حلوى المولد في يده، وفجأة انقلبت الدراجة بالأسرة وانتشرت الدماء على الطريق بجوارها حلوى المولد، وعلى الفور تم نقل الجميع إلى مستشفى الباجور العام لاتخاذ اللازم.

وأكد مصدر طبي، بأن حالة إحدى الطفلتين حرجة، وحالة الأب مستقرة، كما تم إيداع الأم ثلاجة المستشفى حتى معاينة الطب الشرعي للجثمان لاستخراج التصاريح اللازمة لدفنها.