الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد النتيجة النهائية للنماذج المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، النتائج النهائية للمشروعات المشاركة في الدورة الثانية ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بإجمالي عدد 10 مشروعات متنوعة بمختلف فئاتها الستة، تم اختيارهم وفقًا للمعايير والاشتراطات عقب انتهاء اللجنة التنفيذية من أعمال التقييم تمهيدًا لإرسالها لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعدادُا للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ المقبل (COP 28) والذي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر المقبل بدبي.

جاء ذلك بحضور ممثلى أعضاء اللجنة التنفيذية بوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات والتعليم العالي، ومدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة.

اختيار المشروعات المستوفية للشروط

واستعرضت اللجنة برئاسة محافظ المنوفية، المشروعات التي تم اختيارها طبقًا لمدى استيفائها للشروط والمعايير الموضوعة "المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية، التوسع القابلية للتكرار، الأثر المستدام، تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات لتقييم المشروعات المقدمة بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها أحد المبادرات الوطنية.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة 156 مشروعًا متنوعًا تضم فئات المبادرة الست "المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة". 

من جهته، أشار محافظ المنوفية، إلى أهمية المبادرة الوطنية وتوجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا حرصه واهتمامه على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية المشروع الاخضر رؤية مصر 2030 المشروعات التي استوفيت الشروط بالمشروع الأخضر

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