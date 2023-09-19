الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم المنوفية" يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بإدارة الشهداء

جانب من حفل ختام
جانب من حفل ختام الأنشطة الطلابية

نظمت إدارة الشهداء التعليمية احتفالية ختام الأنشطة التربوية بالمدرسة الرسمية للغات بقرية بكفر دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والتي شهدت عروض ترفيهية للطلاب وعرض الاختراعات وأنشطة يدوية للطلاب تم تجهيزها طوال العام.

 

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية  إدارة الشهداء التعليمية والذي حضرها كل من  محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية وطارق سعد وكل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة انتصار نصار مدير ادارة الشهداء التعليمية، ووكيل الإدارة الاستاذ هشام امين  والحاج محمود فريد نائب مجلس الشيوخ، وطارق ابوحطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، وعمدة القرية كامل خليل وعمد ومشايخ ووجهاء مركز الشهداء وبدا الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم.

 

عروض فنية رياضية في حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم العديدمن مدرسي وموجهي الأنشطة 



وتخلل حفل ختام الأنشطة الطلابية، عروض فنية أعدها أساتذة توجيه التربية الموسيقية بالإدارة وقدمها فريق الكورال  وعروض رياضية وأوبريت مدرسة 30  يونيو وتم تكريم موجهي ومدرسي الأنشطة ومديري المدارس التي حققت مراكز متقدمة في مسابقات الأنشطة المختلفة على مستوى المديري لجهودهم المبذولة بالأنشطة والطلبة والطالبات المتفوقين بالأنشطة التربوية وجاء الحفل بحضور كبير من أهالي القرى. 

محافظة المنوفية إدارة الشهداء التعليمية مدرية التربية والتعليم بالمنوفية حفل ختام الأنشطة الطلابية تكريم المتفوقين

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