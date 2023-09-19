الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفيات جامعة المنوفية تصدر بيانًا بشأن تسمم 51 مواطنًا

متابعة عميد طب المنوفية
متابعة عميد طب المنوفية حالات التسمم

كشف الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن أن طوارئ المستشفيات الجامعية استقبلت أمس 51 مريضًا يعانون من أعراض تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبات غذائية بأحد المطاعم، وجميعهم من مركز ومدينة منوف.

وأوضح القاصد في بيانه أنه على الفور تم رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة الأمر على مدار الساعة، حيث تم استقبال 22 حالة، ثم توالت الأعداد المترددة حتى بلغ العدد الإجمالي (51 مريضًا) من حالات التسمم الغذائي بجانب حالات التردد العادية في يوم طوارئ المستشفيات الجامعية، موجهًا الشكر لجميع الأطقم الطبية ومعاونيهم في متابعة حالات التسمم الغذائي، بالإضافة إلى متابعة جميع حالات المترددين على الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

 

عميد طب المنوفية يتابع حالات المصابين

وأشار الدكتور محمد النعماني، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة فقد تمت متابعة جميع الحالات المتواجدة بالمستشفيات الجامعية وطمأنة أسرهم، موضحًا أن أعراض التسمم الغذائي للحالات المترددة على المستشفيات الجامعية تنوعت بين إسهال وقىء وارتفاع في درجة الحرارة ومغص معوي وآلام بالبطن، وقد تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وجميع الحالات بحالة جيدة، وخرج 36 منها، وما زال 15 تحت الملاحظة والعلاج.

وكان اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، بورود بلاغ من المستشفى العام بوصول عدد من الحالات مصابة بأعراض تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد مطاعم المدينة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لسؤال المصابين.

وبالانتقال والفحص تبينت إصابة 51 شخصًا من بينهم أسر مقيمة بقرى ومدينة منوف، باشتباه حالات تسمم غذائي بعد تناول وجبات سريعة من محل للوجبات السريعة بمدينة منوف، وانتقال عدد من الحالات إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي داخل قسم السموم للتعامل مع حالتهم الصحية.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة حمل رقم رقم 2769 إداري قسم منوف لسنة 2023، بعد سماع أقوال المصابين، وأخطرت الجهات المختصة، كما أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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