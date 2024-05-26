الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر لاعب رئيس في سوق الطاقة.. 10 معلومات عن كشف الغاز الجديد بأبو قير

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

في خطوة تبشّر بمستقبل زاهر لقطاع البترول والغاز في مصر، أعلنت شركة إنرجيان البريطانية اكتشاف كبير للغاز الطبيعي في حقل أبوقير المتمركز استراتيجيًا قبالة سواحل غرب دلتا النيل. 

يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2024

ويعزز هذا الاكتشاف الإنتاج الغازي في مصر، ما ينبئ بتحسين الأمن الطاقي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، ومع الموعد المتوقع لبدء الإنتاج في الربع الثالث من 2024 يمثل هذا الكشف خطوة كبيرة نحو تحقيق استقلالية طاقية أكبر وتقوية مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمي.

أبرز 10 معلومات عن كشف الغاز الجديد في أبو قير:

1- الإعلان عن الاكتشاف: أعلنت شركة إنرجيان البريطانية، العاملة في قطاع الطاقة اكتشاف مهم للغاز الطبيعي في حقل أبوقير البحري، الذي يقع قبالة سواحل غرب دلتا نهر النيل، ما يعد بتنشيط الإنتاج المحلي للطاقة في مصر.

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2- حجم الاحتياطي: تُشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الغاز المكتشف يتراوح بين 87 مليار و129 مليار قدم مكعب، ما يفوق التوقعات الأولية للشركة.

3- المساهمة في الاقتصاد: الكميات الكبيرة من الغاز المكتشفة من شأنها أن تدعم احتياجات السوق المحلية وتعزز الاقتصاد المصري بشكل كبير.

4- تحقيق الاستقرار في الإمدادات: يأتي هذا الاكتشاف في إطار سعي الشركة لتعزيز عملياتها في السوق المصري وضمان استقرار الإمدادات الطاقية للبلاد.

5- بدء الإنتاج: من المتوقع أن يدخل الاكتشاف حيز الإنتاج بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما سيسهم في زيادة الإمكانيات الإنتاجية لمصر.

6- عمليات الحفر: تم الكشف عن هذا الاكتشاف بعد الانتهاء من عمليات حفر بئر جديدة في الحقل، باستخدام منصة الحفر "القاهر 1".

7- تراكم الغاز: تم العثور على تراكم للغاز بسمك صافٍ يبلغ 270 قدمًا داخل خزان أبوماضي وخزان "بي كيه إي إس-1"، وهو ما يعد ضعف التقديرات المبدئية.

8- أعلى مستويات الإنتاج منذ 2020: بلغ إنتاج الشركة في مصر من خزاني أبوماضي و"بي كيه إي س 1" 32 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، بزيادة 28% عن الفترة نفسها من العام السابق.

9- الحصة التشغيلية: تمتلك إنرجيان حاليًا 100% من الحصة التشغيلية لامتياز أبوقير، واحد من أقدم مناطق إنتاج الغاز في البحر المتوسط.

10- الإدارة الفاعلة للحقول: إضافة إلى حقول أبوقير، تمتلك الشركة حصة تشغيلية كاملة في حقول شمال العامرية وشمال إدكو و30% من حصة تشغيل حقول شمال شرق حابي، ما يعزز من مكانتها كفاعل رئيسي في قطاع الطاقة المصري.

اكتشاف كبير للغاز الطبيعي كشف الغاز الجديد ابو قير شركة إنرجيان البريطانية السوق المصري

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