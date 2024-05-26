وزير البترول: "الكهرباء" خففت الأحمال لتجنب زيادة الأسعار (فيديو)

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة الكهرباء قامت بتخفيف الأحمال بهدف تجنب أي زيادة في أسعار الكهرباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي والاتفاقيات التي تمت، والتي ستكون لها آثار إيجابية على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

أوضح الملا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc، أن تخفيف الأحمال ليس مجرد إجراء مؤقت، بل هو جزء من خطة بديلة تتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادي، وأكد أن تحسين الصورة العامة للاقتصاد المصري يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أهمية ترشيد استهلاك المواطنين للكهرباء والبترول، مع التأكيد على أن الدولة تسعى لعدم إرهاق المواطنين أكثر من ذلك.