"صيادلة المنوفية" تكرم أبنائها المتفوقين وحفظة القرآن الكريم

نظمت نقابة الصيادلة بالمنوفية بقاعة المؤتمرات بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بشبين الكوم، فعالية تكريم المتفوقين من أبناء الصيادلة في المراحل الدراسية المختلفة وحفظة القرآن الكريم من الصيادلة وأبنائهم، وتكريم المواهب.

جاء ذلك بحضور نقيب صيادلة المنوفية الدكتور مصطفى سلام، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور إيهاب بنداري وكيل النقابة والدكتور محمد ماضي أمين عام النقابة، والدكتور محمد طه أمين الصندوق والدكتور علي أبو سعدة رئيس لجنة الصيدليات والدكتور محمود قصد الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.

نقيب صيادلة المنوفية يثمن دور أولياء الأمور لحرصهم على تفوق أبنائهم وحفظهم القرآن الكريم

من جانبه استهل نقيب صيادلة المنوفية الدكتور مصطفى سلام كلمته بخالص الدعوات وقراءة الفاتحة لروح المغفور له الدكتور أحمد طنطاوي عضو مجلس النقابة و الذي ترك موروثاً من السيرة الطيبة والأعمال المشهود لها فى نقابة الصيادلة و قطاع صحة المنوفية، كما أعرب عن امتنانه للحضور مُثمنًا جهود أولياء الأمور الحريصين على تفوق أبنائهم ، متمنيًا لهم مزيد من التفوق والرقي العلمي، كما أشاد بحرص الصيادلة على حفظ القرآن الكريم وتحفيظ أبنائهم كتاب الله المجيد.

تكريم أكثر من وخمسمائة شخص في الاحتفالية

وأوضح الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامي للنقابة بأنه تم تكريم أكثر من خمسمائة شخص في الاحتفالية ما بين صيادلة وأبنائهم، ضمن نشاط ثابت ومميز من الأنشطة الاجتماعية للنقابة والتي تحرص فيه النقابة بدورها على مشاركة أبنائها التميز والريادة وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين جموع صيادلة المنوفية ونقابتهم ودعم التميز العلمي والتشجيع على حفظ القرآن الكريم وتبني المواهب بين الصيادلة وأبنائهم.