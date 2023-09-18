الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مكتب تايكو جامعة المنوفية يعلن تمويل اختراع القفل الذكى

دكتور احمد فرج
دكتور احمد فرج

أعلن مكتب تايكو بجامعة المنوفية اتمام أول تمويل لأحد المخترعين الموهوبين الذين يتمتعون بأفكار مبتكرة وذكية وهو المهندس أحمد طاهر صاحب اختراع القفل الذكي، وتم توقيع العقود الإبتدائية بين المكتب وبين المخترع طبقا لتوجيهات أكاديمية البحث العلمي والجامعة.

رئيس جامعة المنوفية تايكو مشروع أكاديمي يهدف إلى تفعيل دور البحث العلمي 

أوضح رئيس الجامعة أن مكتب تايكو جامعة المنوفية هو مشروع مع أكاديمية البحث العلمي، إضافة إلى نادي ريادة الأعمال وهما مشروعان يسعيان لدعم الإبداع والابتكار والتكنولوجيا طبقاً لرؤية مصر وأهداف التنمية المستدامة الشاملة، بالإضافة إلى تفعيل دور البحث العلمي وربطه بحل مشاكل الصناعة وتعزيز الإستفادة من البحوث العلمية وتشجيع وتسويق الأفكار الإبداعية والاختراعات وإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة، ودعم براءات الإختراع وحقوق الملكية الفكرية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات تدعم الاقتصاد الوطنى وتخدم المجتمع.

رئيس جامعة المنوفية يؤكد علي تعظيم الاستفادة من المنح المحلية 

وأكد رئيس الجامعة حرص ادارة الجامعة على تعظيم الاستفادة من المنح المحلية والدولية المقدمة للجامعة،  وذلك من خلال إيجاد آلية لتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف ذات الصلة بما يتوافق مع سياسات الجامعة وشروط الجهة المانحة وإهتمامات الباحثين بالجامعة.

جامعة المنوفية تقدم الدعم الكامل لحماية حقوق المخترعين الفكريه 

وقام مكتب تايكو جامعة المنوفية برعاية المهندس أحمد منذ بداية مشروعه، وقدم له الدعم الفني والإرشادي والقانوني لحماية حقوقه الفكرية، كما ساعده في إيجاد شركاء استراتيجيين وجذب مستثمرين لتطوير منتجه وإطلاقه في الأسواق قريبا.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية مشروع تايكو براءة اختراع القفل الذكي

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