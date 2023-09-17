الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد إنشاء سوق وموقف نموذجى جديد ببركة السبع

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اختتم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد موقع إنشاء الموقف والسوق النموذجية الجديدة بمقر مجزر بركة السبع القديم، على مساحة تزيد عن 2000 م، وذلك في إطار الخطة الشاملة لاستغلال الأصول غير المستغلة لتعظيم الموارد الذاتية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

رافقه خلالها اللواء وحيد الحضري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، المستشار الهندسي للمحافظة.

وتابع محافظ المنوفية أعمال الهدم بالمباني المتهالكة بموقع المجزر القديم تمهيدًا للبدء في الأعمال الإنشائية والجسات، ووجَّه رئيس المدينة بالمرور الميداني لمتابعة معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات المحددة، وكذا وضع تصور لإقامة محلات تجارية بالسوق والموقف الجديد لتوفير وتلبية احتياجات المترددين.

تقديم الدعم اللوجستى

وشدد المحافظ على تسريع معدلات الأداء وتقديم كل أوجه الدعم اللوجستي للانتهاء من كل الأعمال المقررة، لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خططا طموحة لإقامة العديد من المواقف والأسواق النموذجية بديلة عن المواقف العشوائية، فضلًا عن التعاون التام والمشترك مع مختلف المؤسسات والجهات لاستثمار واستغلال الأصول غير المستغلة بالمحافظة.

وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء ممشى مليج الجديد، وبحضور السيد عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، حيث جارٍ تنفيذ الأعمال التحضيرية للمشروع لتوفير متنفس جديد يخدم أهالي القرية، موجهًا مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد تصور لإقامة أكشاك ومساحات خضراء على غرار ممشى مدينة الشهداء للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية ممشى مليج موقف نموذجي سوق حضاري

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