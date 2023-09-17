الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ حديقة "تحيا مصر" بقويسنا ويأمر برفع كافة المخالفات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استكمل اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جولته الميدانية بقويسنا وبركة السبع، بتفقد عدد من قطع الأراضي غير المستغلة بنطاق مدينة قويسنا وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية وفق النظم الحديثة بهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة وتنميتها واستغلالها لضخ عائد اقتصادي يعود بالنفع العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، رافقه رؤساء الوحدات المحلية لمركزي بركة السبع وقويسنا ومدير مديرية الطرق والمستشار الهندسي للمحافظة.

 

محافظ المنوفية يوجه رئيس مدينة قويسنا بتسريع رصف الطرق 


وكلف المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات رصف طريق قويسنا- إسطنها والبدء فورًا في إدراج الوصلة داخل الكتلة السكنية بالمنطقة ضمن خطة الرصف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي. 


وخلال جولته فاجأ محافظ المنوفية حديقة "تحيا مصر" بقويسنا للوقوف على الحالة العامة ومتابعة سير العمل بها، حيث تلاحظ وجود بعض المخالفات، مما أضرت بالشكل العام والمظهر الحضارى للحديقة، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ووضع تصور شامل لإعادة الرونق الجمالى للحديقة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرروة المتابعة الميدانية لجميع الحدائق والمنتزهات العامة للتأكد من عدم إقامة أى أنشطة مخالفة داخل الحدائق من شأنها الإخلال بالمظهر العام. 


كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير منطقة ديا الكوم ببركة السبع، حيث تم الانتهاء من قطع الفرمة وجار تركيب البلدورات تمهيدًا لأعمال الرصف، وأشار مدير مديرية الطرق إلى أنه جار رصف 7 شوارع فرعية وكذا مربعات سكنية بنطاق المدينة بتكلفة 22 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.


ووجه محافظ المنوفية بضرورة الالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية المستهدفة بالخطة الجديدة والوقوف على آخر المستجدات لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت ممكن لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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