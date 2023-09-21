نجاة سائق في حادث أعلى الدائري وتفاصيل العثور على جثة شاب بالسلام

اصطدمت سيارة برصيف نزلة الطريق الدائري اتجاه الواحات بمنطقة الهرم، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها.

وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بنزلة الطريق الدائري القوس الغربي اللبيني في اتجاه الواحات بمنطقة الهرم.

وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

تم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، واستمع رجال المباحث لأقوال قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

العثور على جثة شاب فى دار السلام

عثر رجال مباحث القاهرة على جثة شاب بأحد الشوارع فى منطقة دار السلام، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدرات أدت لهبوط الدورة الدموية، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود جثة فى أحد الشوارع في دار السلام ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 6 بينهم ربة منزل لقيامهم بالتنقيب عن الآثار

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل و5 آخرين، لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل الأولى بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتبين وجود حفرة داخل المنزل بقطر متر وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالحفر، وتشكيل لجنة من منطقة أثار القليوبية لفحص المكان ما إذا كان خاضعا لهم من عدمه.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي، يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر للتنقيب عن الأثار أسفل منزل مجاور لهم.

وعلى الفور انتقل فريق من قوات الامن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام 6 أشخاص بينهم ربة منزل، مالكة المنزل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل المنزل، حيث تبين وجود حفرة داخل المنزل بقطر متر وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.