الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة سائق في حادث أعلى الدائري وتفاصيل العثور على جثة شاب بالسلام

جثة
جثة

اصطدمت سيارة برصيف نزلة الطريق الدائري اتجاه الواحات بمنطقة الهرم، ولم يسفر الحادث عن إصابات، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها.

وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري  بنزلة الطريق الدائري  القوس الغربي اللبيني في اتجاه الواحات بمنطقة الهرم. 

وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق واصطدامها بالرصيف، ولم يسفر الحادث عن إصابات. 

تم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، واستمع رجال المباحث لأقوال قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم  لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

العثور على جثة شاب فى دار السلام 

عثر رجال مباحث القاهرة على جثة شاب بأحد الشوارع فى منطقة دار السلام، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدرات أدت لهبوط الدورة الدموية، ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة.

و تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد بوجود جثة فى أحد الشوارع في دار السلام ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 6 بينهم ربة منزل لقيامهم بالتنقيب عن الآثار 

وفي سياق أخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل و5 آخرين، لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل الأولى بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وتبين وجود حفرة داخل المنزل بقطر متر وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالحفر، وتشكيل لجنة من منطقة أثار القليوبية لفحص المكان ما إذا كان خاضعا لهم من عدمه.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي، يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر للتنقيب عن الأثار أسفل منزل مجاور لهم.

وعلى الفور انتقل فريق من قوات الامن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام 6 أشخاص بينهم ربة منزل، مالكة المنزل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل المنزل، حيث تبين وجود حفرة داخل المنزل بقطر متر وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

الطريق الدائري الهرم مديرية أمن الجيزة جثة شاب النيابة العامة النجدة

الأكثر قراءة

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

مالك "العجلة المبروكة" لـ"الدستور": طبيب وراء قصة الحمل

"التأمينات": 32 مليار جنيه تكلفة المنحة الاستثنائية.. وتصرف "شهرين" فى نوفمبر

"شوّه نجليه بميّة نار وشرب الباقي".. تفاصيل مثيرة في جريمة حداد منشأة ناصر

كولر يغلق ملف المصرى.. ويستعد لمواجهة سان جورج الإثيوبى

رسميا.. موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع العاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟