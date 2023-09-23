مصرع سيدة وإصابة 14 فى حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 14 شخصًا آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر حادث سيارة ميكروباص بالكيلو 65 بطريق العلمين بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العلمين الدولى بالكيلو 65 اتجاه العلمين.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 14 شخصًا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من: "مصطفى عادل مصطفى، 45 عامًا، جنى مصطفى عادل، 14 عامًا، جنى سامح عبدالعال، 12 عامًا، آية محمد علي محمد عادل، 12 عامًا، عبدالله محمد علي عبدالله محمد عادل، 14 عامًا، وليد جمال شعبان، 40 عامًا، عبدالله سامح عبدالعال، 25 عامًا، نورا أحمد عادل، 18 عامًا، أماني محسن حسن، 42 عامًا، شهد مصطفى عادل، 22 عامًا، هشام محمد عادل 22 عامًا، جيهان محسن عوض، 45 عامًا، أسماء محمد عادل، 23 عامًا، شيماء محسن حسن 36 عامًا".

وأسفر الحادث عن وفاة "وفاء غريب درويش"، 65 عامًا، مقيمية بمحافظة بني سويف، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها، وسرعة استخراج تصاريح الدفن.