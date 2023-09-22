الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 33 شيكارة سماد زراعي مدعم محظور تداوله بالأسواق في البحيرة

ضبط 33 شيكارة سماد
ضبط 33 شيكارة سماد زراعي

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، التوجيه بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع متابعة جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة. 

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة 

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية بالنوبارية ووادى النطرون من أجل المساهمة في متابعة جميع المحلات الغذائية للتأكد من مدى إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات ومتابعة  الصلاحية مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

 أسفرت تلك الحملة عن ضبط 33 شيكارة سماد زراعى مدعم محظور تداولة بالأسواق تم تجميعه لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة و545 كجم مغذيات زراعية و526 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و550 عبوة مياه غازية وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

من ناحية أخرى، تمكنت مديرية التموين والتجارب الداخلية بمحافظة البحيرة من ضبط تاجر تمويني قام بتجميع 5 ماكينات صرف سلع تموينية لتجار تموينين آخرين وضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة داخل مخزن تابع لة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز بلدية قاموا بالغلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن مسبق من الجهات المختصة التحفظ على ماكينات صرف السلع التموينية المدعمة، وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

سماد مدعم حملة تموينة بالبحيرة وادى النطرون المخابز البلدية نهال بلبع

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