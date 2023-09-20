الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 140 اسطوانة ونصف طن عسل مجهول المصدر بالبحيرة

جريدة الدستور

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، كذلك متابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

حملة تموينية مكبرة بالبحيرة 

هوقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن بمركز إيتاي البارود عن ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و6 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين و 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وفى مركزأبو حمص، تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

ضبط 140 أسطوانة غاز داخل مصنع طوب 

وتمكنت الحملة خلال المرور على مركزي كوم حمادة وشبراخيت، من ضبط 140 أسطوانة غاز داخل مصنع طوب تستخدم فى غير الغرض المخصص لها، و572 كجم عسل مجهول المصدر، و3550 علبة سجائر قبل البيع بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجرى التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة أمس تنفيذ حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود وكذلك متابعة جميع الخدمات التي يتم تقدمها للمواطنين فى جميع أنحاء المحافظة. 

وتمكنت الحملة من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحضر اللازم. 

حملة تموينة البحيرة دمنهور لصبط اسطوانات غاز تموين البحيرة

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