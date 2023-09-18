حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

قرر أيمن عزمي، وكيل النائب العام برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس 5 بالإضافة إلى شخص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية "كاميروني" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة تجديد فترة الحبس في المواعيد القانونية، وذلك لوجود خلافات مالية بينهم. وقد قام الطرف الأول بخطف الشخص الكاميروني لإجباره على استرجاع مبلغ مالي قام بالحصول عليه، وإيهامهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عملات أجنبية.

إخطار بالحادث

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، قد تمكنت من كشف ملابسات احتجاز المحامي للشخص الكاميروني بسبب خلافات مالية مع آخر، حيث تواصل المحتجز مع أحد أصدقائه وطلب منه سداد المبلغ المستحق عليه.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي العميد أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من محامي باحتجاز “كاميروني” إثر خلافات مالية مع آخرين، وتواصل مع أحد أصدقاء المحتجز وطلب منه سداد مبلغ مالي مُستحق على الأخير.

تحرير المحتجز وضبط المتهمين

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم خيرى عبادة رئيس مباحث المديرية، والرائد على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، لسرعة كشف غموض الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "5 مقيمين بدائرة مركز شرطة الدلنجات "لثلاثة منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث الجنائي بالاشتراك مع ضباط الأمن العام من ضبطهم وتم تحرير المحتجز.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك لقيام المختطف بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي كبير، وإيهامهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عُملات أجنبية، حيث كان قد تعرف عليهم عن طريق أحد المتهمين، وتقابل معهم بمنزل أحدهم، وتحصل منهم على المبلغ المالي، وفور علمهم بتعرضهم لعملية نصب قاموا باستدراجه، وحال حضوره قاموا باحتجازه والاتصال على أحد أصدقائه، ومطالبته بدفع المبلغ المالي المُشار إليه.

وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة تم حبس المتهمين.