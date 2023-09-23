السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين إثر انقلاب سيارة أعلى طريق الواحات الصحراوي

اسعاف
اسعاف

أُصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الواحات الصحراوي، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

حادث مروري

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى طريق الواحات الصحراوي، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبيَّن من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

طريق الواحات الصحراوي حادث انقلاب سيارة غرفة عمليات النجدة موقع الحادث ونش مرورى رفع حطام الحادث

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