السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 10 في حادث تصادم بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيب 10 مواطنين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالبوابات الهيكلية بمحطة تحصيل الرسوم بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة  ميكروباص  بالبوابات الهيكلية  بمحطة  تحصيل الرسوم بطريق  القاهرة  الفيوم الصحراوي،  وعلي الفور انتقلت  قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف  إلي مكان الحادث، وتبين  إصابة 10 أشخاص  وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام  وتحرر  محضر  بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارة ميكروباص محطة تحصيل الرسوم طريق القاهرة الفيوم الصحراوي مستشفى الفيوم العام

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