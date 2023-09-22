الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة شخصين بحادث تصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

مصرع وإصابة شخصين
مصرع وإصابة شخصين

لقى طفل مصرعه وأصيب شاب، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الفرعي "على خليفة- تلت" دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى.

بلاغ بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية على أحد الطرق الفرعية دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

مرفق إسعاف بني سويف يدفع بسيارتي إسعاف

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بسيارتي إسعاف، وتم نقل جثة ومصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وهما "محمد.ا.ع"، 15 سنة، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى، "ياسين.م.م"، 28 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاع، ويتلقى العلاج اللازم له داخل المستشفى.

بني سويف الفشن حادث تصادم مستشفى الفشن

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