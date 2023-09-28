الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كابيتانو مصر".. معلول يعترف بخطئه بنهائي إفريقيا: "كنت السبب في هدف الوداد"

علي معلول من برنامج
علي معلول من برنامج "كابيتانو مصر"

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "كابيتانو مصر"، زيارة الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي.

وكشف علي معلول عن بعض تفاصيل مسيرته: "شرف لأي حد يرتدي شارة النادي الأهلي، لكن هناك قواعد مينفعش تعديها وفيه كباتن قبلي، لكن حب الناس ورغبته إني أرتدي الشارة كان شرف كبير".

وأضاف في "كابيتانو مصر": "في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، كنا متفقين أنا وعبد المنعم ألعب الركنية على القريبة، لكن فيه اتنين لعبتهم وحش والتالتة كانت في الجول، عبد المنعم بيعرف يتحرك كويس في الكرات الثابتة وبيلعب بدماغه كويس، وكنا متفقين على الكورة دي وجبناها كذا مرة".

واعترف معلول: "إحنا كنا السبب في الجول اللي جابه الوداد فينا في مصر، فكنا عايزين نجيب الجول دة في النهائي هناك".

وعن احتفاله الشهير قال علي معلول: "الحركة ترجع لمطرب جزائري وابني بيعملها على طول، وطلب مني أعملها لو جبت جول، وابني لو هيلعب كورة هيبدأ في الصفاقسي بعدين يجي هنا، الصفاقسي فريقي الأم اللي وصلني للي أنا فيه دلوقتي".

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