"كلنا عدينا بصعوبات".. معلول يوجه نصائح لموهوبى "كابيتانو مصر"

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "كابيتانو مصر"، زيارة نجم النادي الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي.

وقال معلول في حديثه لموهوبي كابيتانو مصر: "كلنا عدينا بصعوبات ومكناش مؤمنين بالوصول لكل ده، لكن مع الشغل والتضحية والتدريب اليومي والتعب وتجديد الأهداف بنوصل، وكل ده بيجي بالتضحية وتقديم كل الجهد في كل تدريب مش في الماتشات بس".

وشهد علي معلول تحديا خاصًا بين فريقي شحتة بقيادة محمد اليماني، وفريق السياجي بقيادة علاء ميهوب، وهما الفريقان المتنافسان في أولى مباريات الجولة الثانية.

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