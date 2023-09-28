الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كلنا عدينا بصعوبات".. معلول يوجه نصائح لموهوبى "كابيتانو مصر"

علي معلول من برنامج
علي معلول من برنامج "كابيتانو مصر"

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "كابيتانو مصر"، زيارة نجم النادي الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي.

وقال معلول في حديثه لموهوبي كابيتانو مصر: "كلنا عدينا بصعوبات ومكناش مؤمنين بالوصول لكل ده، لكن مع الشغل والتضحية والتدريب اليومي والتعب وتجديد الأهداف بنوصل، وكل ده بيجي بالتضحية وتقديم كل الجهد في كل تدريب مش في الماتشات بس".

وشهد علي معلول تحديا خاصًا بين فريقي شحتة بقيادة محمد اليماني، وفريق السياجي بقيادة علاء ميهوب، وهما الفريقان المتنافسان في أولى مباريات الجولة الثانية.

 اقرأ أيضًا

"كابيتانو مصر"..مواجهة بين فريقي الكاس وعبد الستار صبري

فاطمة المعدول لمواهب"كابيتانو مصر": مستنينكم تشرفوا الكرة المصرية

خوض أول مباراة في الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر"

"كابيتانو مصر".. اليماني: فترة المعايشة هتوصل اللاعب لمستوي الاحتراف

مصير نجوم.. "كابيتانو مصر" يُجيب على سؤال هام ردده الكثيرون بعد الموسم الأول

ميرهان عمرو و"نصوحي" يوضحان كواليس الموسم الثاني لـ"كابيتانو مصر"

كابيتانو مصر النادي الأهلي

مواد متعلقة

تعرف على تسهيلات ذوى الإعاقة فى الانتخابات الرئاسية

خامس حلقات الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر" (بث مباشر)

مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفى

متخصص فى شئون التعليم: لا تغيير بنظام امتحانات الثانوية العامة

ملامح العام الدراسى الجديد ومفاجآت للطلبة والمعلمين

"10 سنوات من الإنجازات"..استشارى يكشف جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية

أشرف عقبة: الدولة وضعت المواطن نصب أعينها وقدمت خدمة صحية على مستوى لائق

أستاذ هندسة البترول عن انقطاع الكهرباء: "لازم نتحمل ونتعاون مع الحكومة"

الأكثر قراءة

بعد عاصفة دانيال.. هل تشهد مصر عاصفة التنين من جديد؟ (خاص)

"كلنا عدينا بصعوبات".. معلول يوجه نصائح لموهوبى "كابيتانو مصر"

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

رفضت مساعدته.. القبض على متهم بإلقاء القمامة على سيارة سيدة بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات