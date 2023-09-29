الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على معلول يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف

علي معلول
علي معلول

كشف علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر طريقة احتفاله بالأهداف وعن أفضل مبارياته مع المارد الأحمر خلال مشواره مع الفريق.

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معلول: مباراة الترجي التونسي الأفضل لي مع الأهلي

وقال علي معلول، في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017 هي أفضل مباراة لعبتها وهناك مباراة الاتحاد السكندري عام 2019".

وعن ارتداء شارة قيادة الأهلي علّق: "شرف لكل لاعب ارتداء شارة قيادة النادي الأهلي لكن هناك تعليمات داخل النادي لا يصح أن نتخطاها، ويوجد قائد قبلي ويكفي أن أرى حب الناس والتقدير منهم أنهم يرغبون في ارتدائي شارة القيادة هذا شرف كبير في حد ذاته".

وأضاف: "في مباراة نهائي أفريقيا أمام الوداد حصلنا على 3 ركلات ركنية، لعبت اثنين بشكل سيئ والثالثة جاء منها الهدف الذي منحنا اللقب ومحمد عبد المنعم من اللاعبين الذين يربطون معي جيدًا في الركلات الثابتة بشكل دائم".

وأردف: "محمد عبد المنعم من اللاعبين الذين يتحركون بشكل جيد جدا ويجيدون اللعب بالرأس بشكل جيد وقبل اللقاء كان هناك اتفاق بيننا أنه لو جاءت لنا ركلة ركنية سألعبها على العارضة القريبة وسجلنا منها في النهاية".

وتابع: "هناك تفاهم كبير بيننا وشعرنا بالراحة والرضا بعد هذا الهدف خاصةً أننا كنا السبب في الهدف الذي سكن مرمانا في مصر".

وعن احتفاله بالأهداف، علّق معلول: "هناك فنان جزائري يقوم بهذه الحركة بشكل دائم في إحدى أغانيه ونجلي يحب مشاهدته وطلب مني أنه في حال إحرازي هدفًا أن أقوم بنفس الحركة ومن وقتها كلما أحرزت هدفًا احتفل بهذه الطريقة".

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