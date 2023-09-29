الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبو طالب يكشف لـ"الشاهد" دور أسير إسرائيلى فى معرفة مكان شهداء السرية الثالثة

الرقيب أول عز الدين
الرقيب أول عز الدين أبوطالب

وثق الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، شهادته خلال مشاركته في حرب 1973.

وأكد خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء اليوم الخميس، أنهم لم يتركوا شهيدا مدفونا بعيدا عنهم، قائلا: "مكناش بنسيب شهيد مدفون بعيد عنا".

وقال: "شهداء السرية الثالثة بعد وقف إطلاق النار، كان في منهم عساكر تم أسرهم، خدنا عربيات وخلنا أسير إسرائيلي يدلنا عن أماكن دفن شهداء السرية، واللي كان عددهم 72 شهيدا، وكانوا في خندق واحد، ودفناهم في مقابر الجيش الثاني، وكان على رأسهم النقيب عبدالرؤؤف حلمي قائد السرية".

وتابع: "أهل النقيب عبدالرؤؤف حلمي أصروا على دفنه بمقابر الأسرة، في محافظة البحيرة".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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