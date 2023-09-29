الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متى نشعر بالأجواء الخريفية؟.. الأرصاد ترد

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة على البلاد، والإحساس بالأجواء الخريفية. 

قالت منار غانم، في داخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة كانت الخميس ومتوقع استمرارها اليوم الجمعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "شهدنا يوم الخميس ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة واليوم الجمعة متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والعظمى على القاهرة ستصل إلى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار".

فرص لسقوط أمطار

وأوضحت أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق في أقصى جنوب البلاد، مثل أسوان وبعض المناطق من أبو سمبل وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وهي فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية قد تكون رعدية أحيانا.

وتابعت: "ارتفاع درجات الحرارة متوقع أن يستمر معنا يوم السبت المقبل لكن أقل من يوم الجمعة، وبداية من يوم الأحد القادم سيكون هناك تأثير لمنخفض في طبقات الجو العليا سيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وستساعد على امتصاص درجات الحرارة وبداية الشعور بالأجواء الخريفية".

الأرصاد الجوية الخريف درجات الحرارة موجة حارة الأجواء الخريفية

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