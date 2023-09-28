الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28-9-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة معتدل ليلًا، مع استمرار الموجة الحارة الأخيرة والتي تستمر حتى يوم السبت، لتبدأ درجات الحرارة بعدها تسجل تراجع ملحوظ مع بداية فصل الخريف.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة.

 

حالة الطقس اليوم الخميس 28-9-2023

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار على القاهرة نهارًا والوجه البحري، شديد الحرارة على الصعيد، وتستمر معدلات الرطوبة المرتفعة حيث تصل إلى 70% كما يسود الطقس المعتدل ليلًا على كافة الانحاء.

 

ويسيطر على حالة الطقس في مصر مرتفع جوي سيزيد من ارتفاع الحرارة ليتحول الى طقس شديد الحرارة، وتكون ذروته اليوم الخميس والجمعة، وتسبب المرتفع الجوي في زيادة في نسب الرطوبة وعدم تجدد دورة الهواء مما يتسبب في الشعور بزيادة الحر مجددًا والتعرق رغم انخفاض الحرارة نسبيًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

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درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة: العظمى في القاهرة 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى في الإسكندرية 32 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

الإسماعيلية: العظمى في الإسماعيلية 34 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

بورسعيد: العظمى في بورسعيد 33 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

السويس: العظمى في السويس 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

طنطا: العظمى في طنطا 34 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

دمياط: العظمى في دمياط 33 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

الزقازيق: العظمى في الزقازيق 34 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

كفر الشيخ: العظمى في كفر الشيخ 33 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

الغربية: العظمى في الغربية 34 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

المنيا: العظمى في المنيا 38 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

أسيوط: العظمى في أسيوط 37 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى في سوهاج 36 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

قنا: العظمى في قنا 35 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

أسوان: العظمى في أسوان 34 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

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الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة الموجة الحارة

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