الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لم يكن طرفًا فى المشاجرة.. تفاصيل مقتل شاب على يد أشخاص فى المقطم

المجني عليه
المجني عليه

لم يكن القدر حليف الشاب" نادر أحمد" بعدما ترك عمله وأصبح قعيدا في منزله القاطن في منطقة المقطم، حيث لم يكن لديه مصدر رزق ثابت يستطيع من خلاله الإنفاق على زوجته وابنته التي لم تكمل عامها العاشر، لذلك قرر الشاب افتتاح مقهى بمشاركة شقيقة، ليجد مصدر رزق لأسرته.

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مشاجرة بين أشخاص تنهي حياة "نادر"

عام ونصف منذ افتتاح المقهى، وأثناء عمل الشاب تفاجأ بـ مشاجرة بين أشخاص يستخدمون الأسلحة النارية والبيضاء، وبعد مرور يومين من تلك المشاجرة جاء أحد طرفيها وجلس على المقهى، وأثناء إعداد الطلبات للزبائن، جاء أشخاص بأسلحة خرطوش وأطلقوا أعيرة نارية عشوائية على الجالسين، ليصاب الشاب بطلق ناري في البطن، على إثر إصابته سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه وخرجت روحه إلى بارئها معلنة لحظات الغدر، وفقًا لما ذكرته زوجه المجني عليه في حديثها لـ "الدستور".

لم يكن طرفا في المشاجرة 

وأضافت أن زوجها لم يكن طرفا في المشاجرة بل كان يباشر عمله في المقهى، لكنه تلقى عيارا ناريا استقر في جسده، وذكرت أن شقيق زوجها أصيب بطلق ناري، لكن تم إنقاذ حياته من قبل الأهالي، مطالبة رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما حرموها من زوجها وقتلوه بدم بارد أمام مرأى ومسمع من الجميع.

تفاصيل الواقعة 

البداية بتلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب وإصابة شقيقه إثر وقوفهما أثناء وقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين بالعثور على جثة الشاب "نادر على أحمد"، 34 عاما، يعمل قهوجي، وإصابة شقيقه "خالد على أحمد"، 24 عاما، قهوجي، بطلق ناري بالجسد.

وبالتحريات تبين أن المتهمين تشاجرا مع بعضهما أثناء جلوس أحدهما على المقهى، على إثرها أقدم الطرف الآخر وأطلق طلقات خرطوش بطريقة عشوائية فتسبب في مصرع قهوجي وإصابة شقيقه أثناء وقوفهما داخل الكافية، وتم القبض على المتهمين وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
منطقة المقطم نادر مقهى الشاب مشاجرة بين أشخاص الاسلحة

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