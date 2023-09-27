الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحليل مخدرات لطالب دهس عاملا وأبناءه في المقطم

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية بإجراء تحليل مخدرات لطالب متورط في قتل عامل وإصابة أبنائه في حادث سير بمنطقة المقطم، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

نجحت وزارة الدخلية في ضبط قائد سيارة لاصطدامه بدراجة نارية بالقاهرة ما أدى لوفاة قائدها وإصابة أنجاله.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بوقوع مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

بالانتقال تبين أنه حال سير دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة عامل، ويستقلها صحبته نجلي، بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة "مجهولة" من الخلف، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وسقوطهم أرضاً نتج عن ذلك وفاة العامل وإصابة نجليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مرتكب الواقعة طالب، وتبين "عدم حمله رخصة قيادة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشيةً من المسألة القانونية أو تعدى الأهالى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المقطم قتل عامل المواد المخدرة حادث سير منطقة المقطم

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