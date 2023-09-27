"حرقوا قلبي عليه".. والدة ضحية المقطم تروي كواليس إطلاق النار عليه

استمعت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، لأقوال والدة ضحية إطلاق النار في مقهى بمنطقة المقطم، والتي أكدت أن المتهمين حرقوا قلبها بقتل ابنها.

أقوال والدة الضحية

وقالت السيدة إن ابنها «نادر علي»، 26 سنة، استأجر مكان منذ فترة وافتتحه مقهى لكسب قوت يومه وكان يشاركه في ذلك شقيقه (خالد)، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بين ثلاثة شباب بسبب مزاح بينهما وتطور إلى إطلاق أحدهما النيران من فرد خرطوش ما أسفر عن وفاة ابنها الأول إصابة الثاني برش خرطوش.

مناظرة جثة الضحية

وتبين أن الجثة لشاب يدعى «نادر .ع»، قهوجي، في العقد الثالث من العمر، مصاب بطلق ناري في البطن ورش خرطوش في الصدر، ما أسفر عن تهتك في البطن وفي الأمعاء، وأن الطلق الناري تسبب في نزيف دموي أدى لهبوط في الدورة الدمورية وحدوث الوفاة، كما تبين إصابة شقيقه «خالد» برش خرطوش.

كانت أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب المزاح في منطقة المقطم.



وتبين أن سبب المشاجرة مزاح بين الطرفين تطور الأمر لمشادة كلامية انتهت بالمشاجرة التي استخدم فيها الأسلحة البيضاء وانتهت بمقتل أحدهما، ومصادرة الأسلحة النارية.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.