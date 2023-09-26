الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دوى رصاص في قهوة وجثة قهوجي وشقيقه بسبب طلق خرطوش.. ما القصة؟

طلق خرطوش
طلق خرطوش

مزاح  3 أصدقاء على مقهى بلدي في منطقة المقطم انتهى بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل ومصابين فما القصة.

مزاج على مقهى

البداية كانت بتجمع 3 شباب على مقهى في منطقة المقطم وعقب حديث طويل وقعدة مزاج انتهى لعبهم ومزاحهم إلى مشادة كلامية وصلت إلى سب أحدهما الأخر ومحاولة التعدي عليه فما كان من الآخر إلا أن أخرج فرد خرطوش وأطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية.

وبمجرد سماع دوي الرصاص حاول صاحب المقهى وشقيقه التدخل لفض المشاجرة أو طرد الشباب المشاغبين لكن كان نصيب أحدهم طلقة خرطوش في البطن انتهت بسقوطه جثة هامدة في الحال، كما أصيب شقيقه برش خرطوش، وإصابة أحد الأصدقاء برش خرطوش أيضًا وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.

مناظرة جثة المتوفي 

وتبين أن الجثة لشاب يدعى «نادر .ع»، قهوجي، في العقد الثالث من العمر مصاب بطلق ناري في البطن ورش خرطوش في الصدر مما أسفر عن تهتك في البطن، وفي الأمعاء.

وتبين أن الطلق الناري تسبب في نزيف دموي أدى لهبوط في الدورة الدمورية وحدوث الوفاة، كما تبين إصابة شقيقه «خالد» برش خرطوش.

الضحية


قرار النيابة 

كانت أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب المزاح في منطقة المقطم.

وتبين أن سبب المشاجرة مزاح بين الطرفين تطور الأمر لمشادة كلامية انتهت بالمشاجرة التي استخدم فيها الأسلحة البيضاء وانتهت بمقتل أحدهما، ومصادرة الأسلحة النارية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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