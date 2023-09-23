السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مزاح انتهى بجثة.. تفاصيل حبس متهمين بقتل وإصابة 3 أشخاص بالمقطم

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحبس متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في في واقعة مقتل شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب المزاج في منطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الواقعة نشبت بين طرفين مكون من ثلاثة أشخاص أحدهم مصاب بطلق خرطوش في البطن، وآخرين كطرف ثان لقي أحدهم مصرعه بطلق ناري وإصابة الأخر برش خرطوش في الجسم.

وتبين أن سبب المشاجرة مزاح بين الطرفين تطور الأمر لمشادة كلامية انتهت بالمشاجرة التي استخدم فيها الأسلحة البيضاء وانتهت بمقتل أحدهما، ومصادرة الأسلحة النارية، وقررت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الإثنين وتشريح جثة المتوفي، وإعداد تقرير حول الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية المزاج منطقة المقطم طلق ناري الأسلحة النارية أخبار الحوادث

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