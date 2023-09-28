الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خناقة على القهوة" .. ننشر صور عامل لقي مصرعه خلال مشاجرة بالمقطم

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة المقطم واقعة مأسوية، حيث قُتل شاب على يد  مجموعة من الأشخاص، ليسقط صريعًا بعد إصابته بطلق خرطوش. 

وحصل "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "نادر أحمد".

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تفاصيل الواقعة 

البداية بتلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب وإصابة شقيقه أثر وقوفهما أثناء وقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين بالعثور على جثة الشاب "نادر على أحمد" 34 عاما،يعمل قهوجي، وإصابة شقيقه «خالد على أحمد» 24 عاما، قهوجي، بطلق ناري بالجسد.

وبالتحريات تبين أن المتهمين تشاجرا مع بعضهما أثناء جلوس أحدهما على المقهى، على إثرها أقدم الطرف الآخر وأطلق طلقات خرطوش بطريقة عشوائية فتسبب في مصرع قهوجي وإصابة شقيقه أثناء وقوفهما داخل الكافية، وتم القبض على المتهمين وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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منطقة المقطم جريمة قتل طلق ناري أشخاص قتل المجني عليه

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