طلق خرطوش في الرأس... الصور الأولى لسائق توك توك قُتل في قليوب

حصلت «الدستور» على صور المجني عليه ويدعى «محمد أسامة» يبلغ من العمر 18 عامًا، والذي قتل بعرض السرقة على يد ثلاثة أشخاص أطلقوا عيار خرطوش عليه.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة قليوب بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب لديه أصابه في الرأس ، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أن المجني عليه يعمل سائق توك توك ويدعى «محمد أسامة» ويبلغ من العمر 18 عامًا مقيم في منطقة المرج الجديدة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة بعرض السرقة بعدما استدرجوا المجني عليه لتوصيلهم ، ومن ثم اعتدوا عليه بسلاح ناري «خرطوش» وأصيب بعيار ناري استقر في رأسه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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