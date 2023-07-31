حالآ| لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 وبوابة الثانوية العامة وموقع جريدة الدستور بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وانعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 ومؤشرات النجاح في كل شعبة وأسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم انعقاد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين للكشف عن كافة تفاصيل النتيجة ونسب النجاح في كل شعبة ومواعيد فتح باب التظلمات وانعقاد امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح.

وبدأ الدكتور رضا حجازي، في الاتصال الطلاب الأوائل في شهادة الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية والعملية "علمي علوم، وعلمي رياضة" لتقديم التهنئة لهم وأولياء أمورهم وحثهم على المزيد من التفوق والنجاح.

أبرز مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وكشفت مصادر مطلعة بديوان وزارة التربية والتعليم عن أبزر مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل انعقاد المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

وسجلت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 " 78.8% من إجمالي 783025 طالبًا وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 – 2023، موزعين ما بين 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبًا وطالبة علمي علوم، و98658 طالبًا وطالبة بشعبة علمي رياضيات.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

وقال الدكتور رضا حجازي، في تصريحات صحفية سابقة، إن نتيجة الثانوية العامة 2023 مبشرة ومطمئة مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن نسبة النجاح في مادة التاريخ، بلغت 90.2% من إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة 2023 أدبي، فيما بلغت نسبة النجاح في مادة الجغرافيا 91.6% من الطلاب نجحوا في الامتحان.

وأوضح أن نسبة النجاح في نتيجة امتحان الكمياء الذي أثار غضب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بلغت 88.9% من طلاب الثانوية العامة 2023 علمي علوم، بينهم 2.4% من الطلاب حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وأشار الوزير إلى أن نسبة النجاح في لامتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، بينهم 2.9% حصلوا على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 20232 برقم الجلوس عبر موقع جريدة الدستور، فور اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على موقع جريدة الدستور من هنا.

ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 والدخول إلى موقع جريدة الدستور.

اختر نتيجة الثانوية العامة 2023

ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة.

بعد إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2023 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات من هنا.

اضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة عبر رابط thanwya.emis.gov.eg.

افتح تبويبة نتيجة الثانوية العامة 2023.

سجل رقم الجلوس الخاص بك في امتحانات الثانوية العامة.

اضغط عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2023 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

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