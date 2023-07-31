اعرف نتيجتك وقائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي علوم ورياضيات
أعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبي والعلمية للعلوم والرياضيات بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 اليوم ... من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح .. .
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023
اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح إجمالية بلغت ...% مقابل هي %75.04 للعام الدراسي السابق.
وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 لشعبة أدبي ...% مقابل %68.38 للعام الدراسي السابق.
فيما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 لشعبة علمي علوم .. % مقابل %78.32 للعام الدراسي السابق.
وسجلت نسبة في الشعبة العلمية رياضيات لطلاب الثانوية العامة 2023 نجاح .. % مقابل %81.10 للعام الدراسي السابق.
وبلغت نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 للطلاب.. % ونسبة نجاح الطالبات 72.1%، فيما بلغت نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة 2022 للعام الماضي 77.4% ونسبة نجاح الطالبات 72.1%.
أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم
- أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية
- حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط
- زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة
- كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا
- كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة
- كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا
- محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية
- محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط
- معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف
- ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة
أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضيات
- إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط
- أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة
- أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية
- باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط
- زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية
- مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية
- محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة
- محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية
- مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة
- مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد
أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي
- سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة
- عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة
- عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة
- عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة
- فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة
- فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية
- محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة
- معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة
- ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة
- نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية
أوائل الثانوية العامة 2023
وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان.
كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية.
وجاء الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية.
وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة.
وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف.
بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور
وينشر "الدستور" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023 عبر الموقع الإلكتروني بعد الحصول على حقوق نشر النتيجة فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويمكن استخراج نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول على موقع جريدة الدستور من هنا.
- ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 والدخول إلى موقع جريدة الدستور.
- اختر نتيجة الثانوية العامة 2023
- ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة.
- بعد إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات عبر https://emis.gov.eg/.
- اضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة عبر رابط http://thanwya.emis.gov.eg/.
- افتح تبويبة نتيجة الثانوية العامة 2023
- سجل رقم الجلوس الخاص بك في امتحانات الثانوية العامة.
- اضغط عرض النتيجة
- ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
قد يهمك..
لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023
استخرج نتيجتك| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر موقع الدستور
قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بساعات.. رابط استخراج رقم جلوس الطالب
اللينك المُفعَّل| رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس فقط
أوائل الثانوية العامة 2023 علمى علوم وأدبى ودرجات المواد التى تضاف للمجموع الكلى
اللينك المُعتمد| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدستور
المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023
لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023
برقم جلوسك فقط.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستور
موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وبشائر الوزير للطلاب وأولياء الأمور