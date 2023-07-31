اعرف نتيجتك وقائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي علوم ورياضيات

أعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبي والعلمية للعلوم والرياضيات بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 اليوم ... من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح .. .

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 بنسبة نجاح إجمالية بلغت ...% مقابل هي %75.04 للعام الدراسي السابق.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 لشعبة أدبي ...% مقابل %68.38 للعام الدراسي السابق.

فيما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 لشعبة علمي علوم .. % مقابل %78.32 للعام الدراسي السابق.

وسجلت نسبة في الشعبة العلمية رياضيات لطلاب الثانوية العامة 2023 نجاح .. % مقابل %81.10 للعام الدراسي السابق.

وبلغت نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 للطلاب.. % ونسبة نجاح الطالبات 72.1%، فيما بلغت نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة 2022 للعام الماضي 77.4% ونسبة نجاح الطالبات 72.1%.

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي علوم

أميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية

حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط

زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة

كريم محمود رمزى أحمد محمد خالد من محافظة المنيا

كريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة

كيرلس نوناى يعقوب فانوس من محافظة المنيا

محمد محمد التميمى محمد جوهر من محافظة الدقهلية

محمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط

معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بنى سويف

ياسمين شريف حسنى عبدالقادر من محافظة القاهرة

أوائل الثانوية العامة 2023 علمي رياضيات

إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط

أروى حسام مدحت محمد فوزى من محافظة القاهرة

أسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية

باسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط

زياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية

مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية

محمد أحمد رزق احمد اسماعيل من محافظة القاهرة

محمود أشرف السيد أبو حادى من محافظة الغربية

مرقس شنودة محارب راغب من محافظة القاهرة

مروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد

أوائل الثانوية العامة 2023 أدبي

سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة

عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة

عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة

عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة

فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة

فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية

محمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة

معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة

ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة

نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية

أوائل الثانوية العامة 2023

وجاءت الطالبة هاجر محمد ابراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان.

كما جاءت الطالبة امل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم فى الدمج التعليمى من محافظة الشرقية.

وجاء الاول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمى عبدالرحمن بيومي حسين احمد عبدالله من محافظة الشرقية.

وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الاول على الشعبة الأدبية دمج تعليمى من محافظة القاهرة.

وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز ابراهيم الاول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بنى سويف.

بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور

وينشر "الدستور" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023 عبر الموقع الإلكتروني بعد الحصول على حقوق نشر النتيجة فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن استخراج نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على موقع جريدة الدستور من هنا.

ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 والدخول إلى موقع جريدة الدستور.

اختر نتيجة الثانوية العامة 2023

ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة.

بعد إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات عبر https://emis.gov.eg/.

اضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة عبر رابط http://thanwya.emis.gov.eg/.

افتح تبويبة نتيجة الثانوية العامة 2023

سجل رقم الجلوس الخاص بك في امتحانات الثانوية العامة.

اضغط عرض النتيجة

ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

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