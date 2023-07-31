رابط الدستور لاستعلام نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس لثالثة ثانوي

يتصدر رابط الدستور للإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 كافة المواقع والمنصات البحثية وذلك منذ اعتماد النتيجة مساء أمس الأحد بشكل رسمي لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية حيث يتم اعلان أسماء أوائل الطلاب وإجراء الاتصالات الهاتفية بهم خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي للاعتماد النتيجة رسميا.

رابط الدستور للإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023

خصص موقع الدستور الإلكتروني رابط يمكن من خلال معرفة درجات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 في كافة المواد الدراسية سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر رابط الدستور للإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

تحديد الشعبة الدراسية (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي).

إدخال بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته.

تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

كتابة رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجةز

ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات بدقة والمجموع الكلي والمسبة المئوية.

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتائج طلاب الثانوية العامة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الاستعلام عن درجاتهم في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم الاثنين 12 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) بالإضافة إلى رابط الدستور للإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 المخصص لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا الامتحانات هذا العام 2022-2023 قد بلغ نحو 783 ألف و 25 طالب وطالبة منهم نحو 276 ألف و 211 طالب وطالبة مقيدين بالشعبة الأدبية و 391 ألف و 671 طالب وطالبة مقيدين بشعبة علمي علوم ونحو 98 ألف و 658 طالب وطالبة مقيدين بشعبة علمي رياضة.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في مدارس المتفوقين نحو 1824 طالب وطالبة و عدد الطلاب المكفوفين نحو 255 طالب وطالبة وعدد الطلاب في مراكز التاهيل 20 طالب وطالبة وعدد الطلاب اللذين أدوا الامتحانات في المستشفيات نحو 34 طالب وطالبة وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة التي اشرفت على الامتحانات نحو 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية في حين بلغ عدد لجان سير الامتحانات نحو 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية

ويعد رابط الدستور للإعلان عن نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 أحد الخدمات التي يقدمها الموقع للطلاب وأولياء أمورهم طوال أيام العام الدراسي الحالي 2022-2023 من شرح المناهج ونماذج الامتحانات الاسترشادية التي تم نشرها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مؤشرات تنسيق الكليات العلمية 2023-2024

يتوقع الكثيرين إلا تختلف مؤشرات تنسيق الكليات العلمية 2023-2024 عن العام الماضي والتي كانت كما يلي:-

كلية طب المنصورة 387 درجة.

كلية طب سوهاج 386 درجة.

كلية طب دمياط 386 درجة.

كلية طب الزقازيق 385 درجة.

كلية طب كفر الشيخ 384 درجة.

كلية طب طنطا 383 درجة.

كلية طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.

كلية طب أسنان المنصورة 382 درجة.

كلية طب الإسكندرية 382 درجة.

كلية طب شبين الكوم 380 درجة.

كلية طب أسنان الفيوم 375 درجة.

كلية طب أسنان السويس 375 درجة.

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