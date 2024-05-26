وكيل تعليم الوادى الجديد يتابع انتظام طلاب الدبلومات بلجان الامتحانات

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، غرفة العمليات بالمديرية لمتابعة سير أعمال امتحانات شهادة دبلوم المدارس الفنية، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية وجميع أعضائها المعنيين.



واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع مديري الإدارات التعليمية الخمس، على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات ووصول أوراق الأسئلة بموعدها المحدد وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات للعمل.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الالتزام بكل اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة على الفور.



انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بـ13 لجنة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على انطلاق امتحانات دبلوم المدارس الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، أمس السبت، والتي يؤديها ٢٤١٤ طالبًا وطالبة أمام ١٣ لجنة، جرى تجهيزها بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وشدد المحافظ على متابعة جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب، ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية انتظام سير أعمال الامتحانات بكل المراكز عبر الفيديو كونفرانس؛ للمتابعة اللحظية ورصد أى مشكلات قد تطرأ، مع التشديد على توفير كل الأجواء الملائمة أمام الطلاب لأداء الامتحان بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أى قلق أو توتر.

يذكر أنه جرى تجهيز 11 استراحة بأرجاء المحافظة بكل الخدمات اللازمة؛ لضيافة القائمين على أعمال الامتحانات طوال فترة الإقامة.