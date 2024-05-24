الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليم الوادي الجديد السادس جمهوريًا في مسابقة الأخصائي المثالي للصحافة المدرسية

تعليم الوادي الجديد
تعليم الوادي الجديد يحصد المركز السادس جمهوريا

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فوز المحافظة بالمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي للصحافة المدرسية التي جرى تنظيمها بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية وفق خطة العمل للعام الدراسي 2023-2024.

وهنَّأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الأخصائي المثالي عماد كامل الجبالي،  بمدرسة موط الفنية للبنات بإدارة الداخلة التعليمية لحصاد المركز السادس جمهوريًا في مسابقة الأخصائى المثالى للصحافة المدرسية.

وأشار وكيل التعليم إلى أن المسابقة تأتي فى إطار رؤية وزارة التربية والتعليم في تنمية وصقل مهارات أخصائي الصحافة وتطوير أداءه بما يواكب المستحدثات والثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم.

تعليم الوادي الجديد يحصد المركز السادس جمهوريا
تعليم الوادي الجديد يحصد المركز السادس جمهوريا
تعليم الوادي الجديد يحصد المركز السادس جمهوريا
تعليم الوادي الجديد يحصد المركز السادس جمهوريا
وكيل التعليم الوادي الجديد إنجاز جديد ضمن سلسلة النجاحات والإنجازات قطاع تعليم المحافظة حصاد المركز السادس على مستوى الجمهورية مسابقة الأخصائى المثالى للصحافة المدرسية

مواد متعلقة

للتقصير بالعمل.. وكيل تعليم "الوادى الجديد" يحيل مسئول استراحات الخارجة للتحقيق العاجل

"آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل" ندوة تثقيفية بإعلام الداخلة

رئيس مركز الداخلة يتابع امتحانات الفرقة الأولى لطلاب المعهد الفني الصحي

إطلاق خرائط تسعيرية وتوحيد سعر متر التصالح بقرى الوادي الجديد

جامعة الوادى الجديد تشارك فى المؤتمر الختامى لنادى المناظرات

وكيل تعليم الوادي الجديد يترأس لجنة المقابلات الشخصية لوظائف المراجعة الداخلية والحوكمة

"100 ألف جنيه ووسام".. وزيرة التضامن تكرم "أم هاشم" الأم المثالية بالوادي الجديد

بدء التقديم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الوادي الجديد

الأكثر قراءة

رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافى هيرنانديز من تدريب الفريق

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

"شيطان البحر" تظهر على شواطئ مرسى علم

تفاصيل حفل الـ10 دقائق لـ محمد رمضان فى نهائى إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية