تعليم الوادي الجديد السادس جمهوريًا في مسابقة الأخصائي المثالي للصحافة المدرسية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن فوز المحافظة بالمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الأخصائي المثالي للصحافة المدرسية التي جرى تنظيمها بالتعاون مع توجيه عام الصحافة المدرسية وفق خطة العمل للعام الدراسي 2023-2024.

وهنَّأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الأخصائي المثالي عماد كامل الجبالي، بمدرسة موط الفنية للبنات بإدارة الداخلة التعليمية لحصاد المركز السادس جمهوريًا في مسابقة الأخصائى المثالى للصحافة المدرسية.

وأشار وكيل التعليم إلى أن المسابقة تأتي فى إطار رؤية وزارة التربية والتعليم في تنمية وصقل مهارات أخصائي الصحافة وتطوير أداءه بما يواكب المستحدثات والثورة التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم.

تعليم الوادي الجديد يحصد المركز السادس جمهوريا