الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليم الوادى الجديد: انطلاق القوافل التعليمية لدعم طلاب الثانوية بالمركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، انطلاق برنامج القوافل التعليمية، اليوم الأحد، بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة لدعم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ومتابعة الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وتبدأ القوافل خطة العمل بإدارة الخارجة التعليمية فيما تنتقل لإدارة الداخلة التعليمية غدًا الإثنين 27 مايو ثم إدارة الفرافرة التعليمية الثلاثاء 28 مايو 2024 م.

ولفت إلى أنه بالتعاون مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة جرى تجهيز القاعات لاستقبال طلابنا مع توفير كل الاحتياجات اللازمة لضمان حسن سير العمل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن القوافل تهدف إلى توفير كافة سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وأساليب الامتحانات.

وتضم القوافل التعليمية نخبة من المعلمين المتميزين مقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، الساعة 09:00 صباحًا، وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024، وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 من شهر يوليو.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 في المدارس الثانوية بكل المحافظات، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو الجاري.

وأوضحت وزارة التعليم أنه سيتم إتاحة تسليم طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبي والعلمي، لأرقام جلوس الثانوية العامة 2024 بداية من يوم الأربعاء 29 مايو الجاري، استعدادًا لانطلاق الامتحانات في يونيو المقبل.


وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، ويمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 إلكترونيا بالروابط المتاحة على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

وكيل التعليم الوادي الجديد إنطلاق برنامج القوافل التعليمية لدعم طلاب الثانوية العامة توفير كافة الاحتياجات اللازمة توفير كافة سبل الدعم للطلاب مواجهة الدروس الخصوصية تخفيف العبء عن أولياء الأمور شرح المناهج الدراسية

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