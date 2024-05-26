الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إبداعات مميزة لأطفال المحافظات الحدودية في ختام أسبوع "أهل مصر" بالإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اختتمت  فعاليات الملتقى الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، مساء أمس، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، على مدار أسبوع حفل بالكثير من الورش الحرفية والفنية والجولات الميدانية.

الملتقى الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية

وشهدت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، حفل ختام الملتقى الذي نظمته الهيئة بقصر ثقافة الأنفوشي تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي، أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية ونخبة من المثقفين.

في كلمتها رحبت الدكتورة حنان موسى بالأطفال سفراء المحافظات الحدودية، قائلة: "أنتم خط الدفاع الأول في محافظاتكم، ومهمتنا كجهة ثقافية إعداد جيل لديه رؤية وطموح". كما أوصت الأطفال بنقل ما تعلموه من خبرات وقيم إيجابية خلال الأسبوع لزملائهم.

txt

"نورهان" عرض لفرقة قصر ثقافة العقاد المسرحية بأسوان

txt

محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ملتقى "إعداد الكوادر القيادية النسائية ببورسعيد"

وأشادت لاميس الشرنوبي بأعمال نتاج الورش الفنية والحرفية، وفكرة عمل الأطفال كفريق عمل واحد، قائلة: "أثبتم بجهودكم أنكم بالفعل أهل مصر الطيبين" متمنية لهم دوام التوفيق واستمرار التواصل مع هيئة قصور الثقافة، على وعد بإعداد كتيب خاص للأطفال يضم القصص القصيرة نتاج ورشة السيناريست وليد كمال تشجيعا لهم على استمرار المشاركة. 

وأعرب أحمد درويش عن سعادته لإقامة مثل هذا اللقاء على أرض الإسكندرية التي كانت وستظل حاضنة للإبداع والمبدعين، كما توجه بالشكر لهيئة قصور الثقافة لدعمها الكامل لأطفال المحافظات الحدودية.

معرض فني بملتقى أطفال المحافظات الحدودية

وكانت الفعاليات قد بدأت بتفقد معرض فني نتاج الورش الفنية والحرفية التي تم تنفيذها خلال الملتقى وهي "الأركيت، الخيامية، التصميم الفني، حقائب بالخرز وأخرى بالشبك، الجلود، وإعادة تدوير خامات البيئة".

وعلى مسرح القصر بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الملتقى من ورش وزيارات ميدانية، تصوير محمد عبد للرحمن، موسيقى وألحان ماهر كمال، مونتاج وإخراج إبراهيم يوسف، بجانب فيلم قصير نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي للدكتور محمد إسماعيل.

أما ورشة صناعة الفيلم للمخرج سعيد حامد فكان نتاجها فيلم روائي قصير بعنوان "إدمان موبايل" تم تصويره بالموبايل بالكامل، وتدور فكرته حول مخاطر الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الحديثة.

كما شهد الحفل تقديم عرض مسرحي بعنوان "على اسم مصر" نتاج ورشة المسرح البشري تدريب المخرج أكرم نجيب وإخراج إبراهيم الفرن، العرض مدته 20 دقيقة، وأحداثه مستوحاة من قصيدة الشاعر الكبير صلاح جاهين التي عبر خلالها عن قيمة حب للوطن وطيبة وسماحة المصريين وكيف يجتمعون دائما على قلب رجل واحد.

أعقب ذلك إلقاء عدد من القصائد الوطنية نتاج ورشة كتابة الشعر للشاعر مدحت العيسوي، ثم توالت الفقرات الفنية وقدم فريق الكورال نتاج ورشة الموسيقى باقة مميزة من الأغاني الوطنية والطربية بقيادة الفنان ماهر كمال منها: يا أغلى اسم في الوجود، أهو ده اللي صار، ويا دنيا سمعاني أداء الطفل فهد ناصر من محافظة جنوب سيناء الذي أبهر الحضور بغنائه المتميز.

كما تضمن الحفل عددا من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الخاص بكل محافظة، ليختتم بتابلوه استعراضي بعنوان "من كل شبر في أرض مصر" اجتمع فيه الأطفال من جميع المحافظات المشاركة بالملتقى، حاملين الأعلام المصرية وسط حفاوة جماهيرية كبيرة.

الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية أقيم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

وشارك به نحو 200 طفل من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، "سيدي براني"، البحر الأحمر 'الشلاتين وأبو رماد وحلايب ورأس حدربة"، بالإضافة إلى أطفال محافظة القاهرة.
وشهد على مدار الأسبوع عددا من الجولات والزيارات الميدانية لأهم معالم الثغر ومنها قلعة قايبتباي، مكتبة الإسكندرية، والمتحف اليوناني الروماني وغيرها.

عن مشروع أهل مصر

يعد أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

الملتقى الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية الهيئة العامة لقصور الثقافة الإسكندرية الأطفال صناعة الفيلم عرض مسرحي

مواد متعلقة

سماسم جامع: أشارك بنوادي المسرح منذ 30 عاما

المتحف المصري بالقاهرة يستعرض أرشيفه.. فماذا يضم من كنوز؟

"صباح الخير".. لماذا سببت هذه التحية مشكلة مُحيرة لـ سوسف إدريس؟

رئيس قصور الثقافة يفتتح معرض "مراسم دندرة " بالهناجر (صور)

فى ليالى مهرجان نوادي المسرح.. فرقة المنصورة تعرض "لعبة النهاية" على خشبة السامر..اليوم

"كايروس".. رواية ألمانية عن علاقة حب معذبة تفوز بجائزة البوكر الدولية 2024

الحائز على جائزة المبدع الصغير: أحلم بالعزف فى هذا المكان العالمى

"الدنيا غنوة".. أحلام متعددة لـ لميس محمود الفائزة بجائزة المُبدع الصغير (خاص)

الأكثر قراءة

الانسحاب الكامل للاحتلال.. كواليس مباحثات إسرائيل مع مصر لإعادة فتح معبر رفح

القاهرة الإخبارية: اضطراب فى مواعيد رحلات الطيران فى تل أبيب

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

سيُحاكم غيابيًا.. مفاجأة فى قضية عصام صاصا

موعد مباراة السوبر الافريقي 2024 للأهلي والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية