الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتحف المصري بالقاهرة يستعرض أرشيفه.. فماذا يضم من كنوز؟

أرشيف المتحف المصري
أرشيف المتحف المصري بالقاهرة

بمجرد دخولك المتحف المصري بالتحرير، تجد نفسك وقد عادت بك آلة الزمن لحضارة قامت منذ آلاف السنين، ونشرت ثقافتها للشعوب حول العالم من الكتابة والفن والجمال.

فلا يحتوي المتحف المصري بالقاهرة، على قطع أثرية فقط، وإنما يضم أرشيفا جامعا للكثير من الوثائق والكنوز التاريخية المبهرة، واستعرض المتحف المصري بالقاهرة أرشيفه.. فماذا يضم؟


ماذا يضم أرشيف المتحف المصري بالقاهرة؟

يحتوى أرشيف المتحف المصري بالقاهرة ــ والذي استعرضها أمس عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ـــ على الكثير من الكنوز الهامة، فهو يضم أعدادًا كبيرة من المواد والوثائق المختلفة كما يضم أرشيفًا شاملًا للمواد التاريخية المتعلقة بالمتحف ومجموعته.

ووفقا للمتحف المصري بالقاهرة، فيعتبر هذه المواد الأرشيفية ذات أهمية كبيرة للعلماء والباحثين الذين يحاولون تفسير الأحداث التاريخية أو تاريخ القطع المعروضة والمخزنة في المتحف، ويدعم أرشيف المتحف أيضًا موظفي المتحف عند البحث عن أي ثغرات في سجلات المتحف.

ويضم أرشيف المتحف المصري بالقاهرة من العديد من الوثائق الفريدة، منها ما يقرب من 50000 من المواد المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي بأشكال مختلفة، بما في ذلك السلبيات الزجاجية والأفلام الجيلاتينية والصور الرقمية.

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كما يغطي أرشيف الصور الفوتوغرافية مجموعة واسعة على سبيل المثال مشاريع الحفائر والمواقع الأثرية في مصر وصور مراحل بناء المتحف المصرى والعرض القديم داخل قاعات المتحف. وما يقرب من 30 رسومات معمارية أصلية للمتحف صممها المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورنيون.

وبالتجول داخل أرشيف المتحف المصري بالقاهرة، تجد ما يقرب من 28 مخطوط خاص بالكتالوج العام للمتحف الذى أعده علماء المصريات منهم: دارسى، وريزنر وماسبيرو.

بجانب أرشيف كامل للسجلات العامة بالمتحف والسجلات المؤقتة، السجلات الخاصة بالأقسام المختلفة بالمتحف والكتالوج العام.
وهذه مجموعة من الصور التاريخية التى توضح العرض المتحفي القديم بالمتحف.

عن المتحف المصري بالقاهرة

ويعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري بالشرق الأوسط يضم أكثر من 170،000  قطعة أثرية كما يحتوي على أكبر مجموعة من الأثار المصرية القديمة بالعالم.

ترجع القطع الأثرية المعروضة بالمتحف إلى عصر ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والرومانى، بالإضافة إلى قطع أثرية تعود إلى مصر القديمة.

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