محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ملتقى "إعداد الكوادر القيادية النسائية ببورسعيد"

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات ملتقى "إعداد الكوادر القيادية النسائية ببورسعيد"، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بالديوان العام، الذي يأتي في إطار التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وضمن خطة تنمية قطاع الأعمال لتنمية مهارات الكوادر البشرية، ورفع كفاءة العاملين بالمحافظات، بالتعاون مع مركز تدريب محافظة القاهرة.

تكريم عدد من القيادات النسائية الحاصلين على دورات تدريبية

جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب ودكتورة رانيا حسين راعي المؤتمر ورئيس جهاز تشغيل شباب الخرجين بمحافظة القاهرة، ودكتور هيام علام مدير إدارة الخدمات الاحترافية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ودكتور محمد السيد الشريف مقرر المؤتمر، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، دكتور عمرو شحاته منسق المؤتمر رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للدراسات.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد بمستوى المتدربات من القيادات النسائية داخل محافظة بورسعيد، معربا عن فخره بالدور الرائد لسيدات محافظة بورسعيد، واللاتي تقلدن مناصب متميزة وساهمن في التنمية التي تشهدها بورسعيد خلال الآونة السابقة، مقدما الشكر والتقدير للقائمين على الدورات التدريبية، كما ثمن جهود التعاون المثمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وخلال اللقاء، تم عرض عدة محاضرات، ألقاها مجموعة متميزة من القيادات النسائية بمحافظة بورسعيد، وهن: الدكتورة ريم القطان محلل استراتيجي وألقت محاضرة حول المرأة القيادية في مجتمع الأعمال والسياسة، ومهندسة أمل الألفى مدير وحدة تطوير العشوائيات، ودكتورة أميرة هريدي استشاري تأهيل نفسي وعلاج ادمان، ودكتورة هالة السيد موجه تربية فنية، ودكتورة هناء صلاح جبر إخصائية تحاليل طبية، وقدمت المؤتمر المذيعة حنان عبدالحليم.

جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان إعداد الكوادر القيادية النسائية ببورسعيد عبر تقنية الـzoom، حيث تم تدريب 150 سيدة من الكوادر الشبابية، بمحافظة بورسعيد على مدار شهر كامل على أهم أساسيات القيادة ومفهومها في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المجموعة حاليا.

كما تم تنفيذ دورة متطلبات القيادة النسائية النموذجية في عصر التحول الرقمي لعدد 100 سيدة بالديوان العام اليوم، وفي نهاية اللقاء، تم توزيع شهادات الدورات التدريبية السابقة على السادة المتدربات.

IMG-20240525-WA0129

IMG-20240525-WA0127

IMG-20240525-WA0128

IMG-20240525-WA0126

IMG-20240525-WA0123

IMG-20240525-WA0122

IMG-20240525-WA0117