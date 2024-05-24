الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نورهان" عرض لفرقة قصر ثقافة العقاد المسرحية بأسوان

جانب من العرض المسرحى
جانب من العرض المسرحى

اختتم العرض المسرحي "نورهان"، لفرقة قصر ثقافة العقاد المسرحية، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، فى إطار برامج وزارة الثقافة، استمر العرض لمدة خمسة أيام بقصر ثقافة العقاد فى أسوان. 

تفاصيل حول العرض المسرحى 

العرض مبنى على مسرحة المكان بقصر ثقافة العقاد وتقسيمه كمنزل، ويدور العرض حول صراع إجتماعى أسرى بين رب المنزل "عبدالله" وربة المنزل " نورهان"، وهذا الخلاف الأزلى الذى يدمر الأسرة المصرية، حول التحرر المطلق بما ينتج عنه إختلاف فى المبادئ والقيم والتقاليد، والزوجة التى تشعر أنها مقيدة داخل هذا القالب الإجتماعى، التى تتطلع دائما إلى الغرب والنظرة الغربية التى توارى جميع القيم المصرية، والمحاولات المضنية من قبل ربة المنزل من أجل التغيير بما لا يتفق مع القيم أو التقاليد.
     
"نورهان " تأليف جمال عبد الناصر، موسيقى ريهام إبراهيم، تصميم ملابس وديكور أحمد محمود أبو طالب، مدربة لغة إشارة مرسا توفيق، تنفيذ ديكور حمادة او طالب وطلب محمود، تنفيذ ملابس الشاذلى محمد، الحسين سليمان، مخرج منفذ هانى جمال ومحمد خيرى ومحمود أحمد، إخراج أحمد الغول وبطولة فرقة قصر ثقافة العقاد المسرحية ندى عبدالله، أحمد جمعة، حاتم فاروق، سيدة مجدى، آية أحمد، محمود بصرى، محمود عزت، محمد عادل، عبد الناصر مصطفى، الحسن محمد، مريم محسن.

حضر العرض لجنة المشاهدة المكونة من المخرج والكاتب شاذلى فرح، الكاتب والصحفى يسرى حسان، الملحن حازم الكفراوى، مهندسة الديكور سارة توفيق، الكاتب والناقد  المسرحى سعيد حجاج، مدير عام فرع ثقافة اسوان يوسف محمود، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن عروض فرع ثقافة أسوان.

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ثقافة أسوان العرض المسرحي نورهان عروض الموسم المسرحى ختام

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