الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محليات أسوان تواصل جهودها لرفع الإشغالات وإزالة التعديات

جانب من ازالة التعديات
جانب من ازالة التعديات

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها المكثفة على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية داخل نطاق الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري المطلوب أمام المواطنين من خلال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة الفورية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء. 

إزالة التعديات على أراضي الدولة 

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان، بإزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2600 م2 وذلك بنطاق قريتيِّ الغنيمية وحاجر إدفو، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين. 

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقي مصطفى، بالإزالة الفورية لحالة تعدٍ بنطاق حي غرب المدينة بمنطقة البيارة بحوض 12 وذلك بمساحة 200 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم بواقعة التعدي وفقًا لرصد إحداثيات المخالفة. 

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، بتنفيذ أعمال تقليم وتهذيب الأشجار والجهنيميات بعددٍ من المناطق والأحياء السكنية، مع زيادة المسطحات الخضراء، وذلك لحسن الظهور بالمظهر الراقي اللائق أمام ضيوف المحافظة. 

وهو الذي توازى مع استكمال أعمال الكنس ورفع مخلفات الأشجار، وكذا تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة وتغطية الأسلاك حفاظًا على سلامة المواطنين، مع تركيب كشافات الليد الموفرة، ورفع التراكمات بنطاق أحياء المدينة، وتكامل ذلك بالتصدي للتعديات ومخالفات البناء بدون ترخيص من خلال إزالة لمبانى بالمسلح بدون ترخيص بمنطقة التقسيمات بنطاق حى الصداقة الجديدة. 

الوحدات المحليات أسوان إزالة التعديات رفع الإشغالات تهذيب الأشجار

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