الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يتابع الخدمات الصحية لـ1015 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية السلام

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود القوافل الطبية والعلاجية المجانية التى تم تنظيمها بقرية السلام بمدينة أبوسمبل السياحية، بالتعاون بين الوحدة المحلية ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة. 

ومن جهته، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أننا نستهدف من تنظيم هذه القوافل الأسر الأكثر احتياجًا وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية، وأيضًا داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

تنظيم قافلة طبية وعلاجية بمدينة أبوسمبل

وأوضح سيد سعدي رئيس مدينة أبوسمبل السياحية، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور محمد سعيد، تم إيفاد وتنظيم القافلة الطبية والعلاجية لأهالى المدينة، داخل قرية السلام، حيث استفاد من الخدمات المقدمة بالقافلة 1015 مواطنًا ومواطنة من خلال إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية، وصرف العلاج والأدوية المجانية. 

ولفت إلى أن أعمال القافلة استمرت على مدار يومين وضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى بالمدينة.

وفى سياق آخر، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافى بتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية التى تنظمها مؤسسة "وفاءً لمصر"، بالتعاون مع مستشفيات جامعة أسيوط، وأيضًا مديرية الصحة بأسوان، ومبادرة "الناس لبعضهم".

وبحضور أيمن مصطفى رئيس قطاع التسويق والإعلام بالمؤسسة، ومسئولي جمعية تنمية المجتمع بحرى بقرية غرب سهيل.

وخلال تفقده لأقسام القافلة الطبية ولقائه مع المرضى والمترددين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة، حرص اللواء ياسر عبدالشافي على نقل تحيات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وشكره لمؤسسة "وفاءً لمصر" بقيادة حسن عبدالله رئيس مجلس الأمناء ومحافظ البنك المركزى المصري، مشيدًا بجهودها ودورها فى تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة لتوفير كل أوجه الدعم والرعاية المطلوبة للمواطنين والأهالى بعدد من المجالات وخاصة بمجال الصحة، وهو الذى تكامل مع حرص المحافظة المتواصل لتقديم كل أوجه التعاون والمساندة لمختلف المبادرات والأنشطة التى تهدف إلى التخفيف عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، وتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتوصيلها لأكبر عدد من الأهالى بمختلف القرى والنجوع.

ومن جهته، أوضح أيمن مصطفى أن القافلة الطبية تستمر على مدار أربعة أيام، تشمل يومين بقرية غرب سهيل ويومين آخرين بمركز نصر النوبة، وتستهدف إجراء الكشوفات الطبية لمتوسط عدد ألف حالة مرضية يوميًا.

ولفت إلى أن القافلة تتضمن تخصصات للباطنة والجلدية والعظام والأطفال، مع تحويل حالات العمليات الجراحية والتحاليل والأشعة المتخصصة إلى مستشفيات أسيوط بالمجان ودون تحمل المريض لنفقات السفر أو أى أعباء مالية أخرى.

وأشار أيمن مصطفى إلى أن هذه القافلة الطبية تأتى ضمن أنشطة مؤسسة "وفاءً لمصر"، التى تأسست منذ عام 2007 وتسهم فى دعم مجالات التعليم والصحة وتبنى عدد من المبادرات الفعالة ومنها القوافل الطبية والقضاء على قوائم الانتظار، من خلال التنسيق وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جامعات أسيوط والقاهرة وبنى سويف وسوهاج وغيرها من الجهات المعنية.

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية
محافظ أسوان القوافل الطبية قرية السلام مدينة أبوسمبل الكشف الطبى

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