الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سماسم جامع: أشارك بنوادي المسرح منذ 30 عاما

الفنانة سماسم جامع
الفنانة سماسم جامع وصحفية الدستور

قدمت ممثلة المسرح، سماسم جامع، خلال مشاركتها في المهرجان الختامي لنوادي المسرح، دور الأم في العرض المسرحي "سوء تفاهم" من تأليف ألبير كامو، وإخراج ساندرا سامح.

والتقت الدستور بالفنانة سماسم جامع للكشف عن كواليس دورها في العرض المسرحي "سوء تفاهم" وعن مشاركتها في المهرجان هذا العام.

قالت سماسم، ٥٥ عاما، لـ الدستور إن المسرحية تتناول المنهج العبثي للكاتب ألبير كامو، حيث يقدم فيها رؤيته الخاصة، في مسألة الوجود والعدم، واستعدادي للدور من خلال القراءة الجيدة عن ألبير كامو، كما درست الدور جيدا.

سماسم جامع: أشارك بنوادي المسرح منذ ٣٠ عاما

ولم تكن المشاركة الأولى للفنانة سماسم جامع في مهرجان نوادي المسرح، فهي تحرص على تواجدها باستمرار كممثلة مسرحية، تقدم عروضها الفنية منذ ٣٠ عاما.

أما عن المختلف في مشاركتها هذا العام، عن الأعوام السابقة، قالت سماسم: المنهج العبثي الذي صاغه ألبير كامو، يعطيني مساحة أكبر من الإبداع، وهذا المنهج يجعل قماشة التمثيل مرنة أكثر ، فاستمتعت جدا بهذا العمل.

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وعن عشقها للمسرح، تقول سماسم: أنا ممثلة مسرحية منذ أكثر من ٣٠ عاما، وزوجي كان مخرج ثقافة جماهيرية، وقد توفي في حادثة حريق ببني سويق، وأنا مستمرة إلى الآن في مجال التمثيل المسرحي.

وأضافت سماسم: تعرفت على زوجي حسني أبو جويلة، وهو مخرج ثقافة جماهيرية ومؤلف وشاعر، من خلال المسرح، وهو من ساعدني على الاستمرار في مجال المسرح.
ولفتت إلى: أكملت المسيرة بعد رحيله، فإن المسرح بالنسبة لي أشبه بالسحر، فمع كل مرة كنت أقول لنفسي سأتوقف عن التمثيل، أعود من جديد.

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وعن التحديات التي واجهتها، خلال عملها الإبداعي، عبرت سماسم، أنها "كانت رحلة صعبة للغاية"، حيث أن الثقافة الجماهيرية لا تخدم الممثل بشكل كافي في نوادي المسرح، موضحة: نحن كممثلين جئنا إلى المهرجان على نفقتنا الخاصة، كما أنه لا توجد انتقالات للمثليين، فكانت هذه تشكل "معاناة جسدية" متسألة: كل هذا الجهد يأخذ من طاقة الممثل فكيف إذن يمكنه أن يبدع؟

واختتم الممثلة المسرحية، سماسم جامع، حديثها مع الدستور، قائلة: أتمنى من خلال عملي كممثلة مسرحية في الثقافة الجماهيرية، أن يجد الممثل الاحترام الكافي من الدولة، على الأقل أن يتم توفير انتقالات للمثيلين والفنانين، حتى يمكن للفنانين أن يبدعوا.

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