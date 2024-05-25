السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هتافات وأعلام.. أبناء مطروح يحتفلون بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

احتفل عددا من أبناء مطروح بتتويج النادي الأهلي بعد فوزه في المباراة التي أقيمت مساء اليوم وانتهت بفوز النادي الأهلي علي الترجي التونسي حيث رصدت الدستور الاحتفالات بشارع الإسكندرية.

وكان قد شهدت المقاهي والكافيتيريات بمحافظة مطروح، إقبالا من المواطنين لمشاهدة  مباراة الأهلي  والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث رصدت «الدستور» إقبال المواطنين مساء اليوم.

_شاشات عرض 3 متر

وأكد  حسام الدين حسن صاحب احد الكافيهات بمدينة مرسي مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، علي انه تم اليوم التجهيز لاستقبال المواطنين لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي من خلال تركيب 2 شاشة 3 متر في 3 متر لعرض المباراة " الدخول بالمجان.. إن شاء الله الأهلي يفوز".

 

وقال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، في بيان اعلامي سابق له إنه تم تنفيذ الحفل الفني الختامي لأبناء المحافظات الحدودية المشاركين في اللقاء المجمع للبرنامج الرئاسي أهل مصر وعددهم 160 شاب وفتاة، وذلك في مسرح مديرية الشباب والرياضة بمطروح بالتعاون مع مديرية الثقافة. 

_تبادل الرؤى والأفكار والثقافات

وأشار، إلى أنه تم تقديم عددا من العروض الفنية عروض فنية للتنورة وأغانى تراثية بدوية تعبر عن التراث الشعبي لمحافظة مطروح، بالإضافة إلي فقرات الإنشاد الدينى، والشعر والابتهالات مؤكدا علي أن الهدف من البرنامج هو تبادل الرؤى والأفكار والثقافات من مختلف محافظات مصر الحدودية، ودمج شباب وفتيات تلك المحافظات مع بعضهم البعض، فضلا عن التعريف بالأماكن السياحية، حيث يشارك فى هذا المجمع ما يقارب ١٦٠ شابا وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية وهم "اسوان- البحر الأحمر- الوادى الجديد- شمال سيناء- ومطروح".

وأكد محافظ مطروح في بيان إعلامي سابق أن برنامج أهل مصر ياتى فرصة للالتقاء والتعرف عن قرب على الثقافات المختلفة لأبناء محافظاتنا الحدودية وخلق روح المنافسة الرياضية، وتنمية روح  التميز والابتكار تطبيقًا لما جسده دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 من اهتمام بالمحافظات الحدودية،وما تقوم به الدولة من إنجازات ومشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى كافة المجالات  لا تعد ولا تحصى في كافة ربوع مصر وفي كافة المجالات التى تنطلق لبناء الإنسان المصري. 

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