السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعظيم شعائر الحج".. لقاء تثقيفى لخريجى الأزهر بمطروح

لقاء تثقيفي لخريجي
لقاء تثقيفي لخريجي الأزهر بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، عصر اليوم الجمعة، لقاء تثقيفي لرواد مسجد "النور" بمدينة مرسى مطروح، تحت عنوان "تعظيم شعائر الحج"، برعاية الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة.

الحج

وتحدث الدكتور  صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن، وعضو المنظمة بمطروح، خلال اللقاء عن التعريف بركن الحج ومكانته في الدين الإسلامي، وارتباطه بمقاصد الشرع الشريف، حيث أن رحلته المباركة هي نموذج مصغر من رحلة الإنسان لتحقيق العبودية في الحياة الدنيا.

أركان الحج وشعائره

كما استعرض بعض المعاني التي ذكرها العلماء العاملين في تفصيلهم لأركان الحج وشعائره، بداية من شراء ثوبي الإحرام وانتهاء بالعودة للوطن بعد إتمام الحج وزيارة الحبيب صلّى الله عليه وآله وسلّم، كما تحدث عن فوائد الحج الدينية والدنيوية.  

ذي الحجة

وذكر فضائل العشر الأول من ذي الحجة وما ورد فيهم، مع الإشارة لأهمّ الأعمال والوظائف المتعلّقة بحسن اغتنام هذا الموسم المبارك.

واختتم اللقاء بطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالحج وأهم مناسكه، وأحكامه الفقهية، وتم الرد عليها بشكل واف.  

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح مدينه مرسي مطروح رواد مسجد النور أركان الحج وشعائره مطروح

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