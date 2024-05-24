غدًا.. "صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقتى الظافر وأبوميلاد ببرانى

تنظم مديرية الصحة بمحافظة مطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقتى الظافر وأبوميلاد غرب مطروح والتابعتين للإدارة الصحية ببرانى يومي السبت والأحد 25 و26 مايو الجاري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

جهود مستمرة للدولة في إطلاق الحملات والمبادرات

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مشيرا إلي العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

التخصصات الطبية التي تتضمنها القافلة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص أعمال القافلة لخدمة الأهالي بمنطقتى الظافر وأبوميلاد بمركز برانى غرب مطروح والقري والتجمعات المجاورة لهما، مشيرا إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحي) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية ووفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

موضحا أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية، وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.